Dentro il degrado del parchetto di Cesare Baronio

È “ l’ennesimo esempio di degrado che attanaglia il nostro municipio, dove un parco, che sulla carta dovrebbe essere destinato ai bambini e alle famiglie, è abbandonato all’incuria e diviene teatro di bivacchi quotidiani da parte di senzatetto e sbandati.” Solo pochi mesi fa, il parchetto adiacente via Cesare Baronio a ridosso del capolinea del 628 era stato riqualificato con un intervento mirato per ripristinare gli scivoli e le altalene, ma come ormai troppo spesso avviene, dopo la riqualificazione, i parchi vengono lasciati a se stessi. Le panchine sono diventate preda di bivacchi e ricettacoli di immondizia, bottiglie e sporcizia sparsa un po’ ovunque. Piccoli spazi verdi che, in un Paese normale, sarebbero un motivo di vanto e di orgoglio per una città. Invece Roma si permette di non prendersene cura, togliendo ai cittadini luoghi di svago in sicurezza.

(Foto gruppo fb Roma-stop al degrado)