Dal 1 ottobre nel parco archeologico dell’Appia Antica “Dal tramonto all’Appia Around Jazz”

Dal 1° al 10 ottobre, 𝘂𝗻 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶 aprirà la 2a edizione del 𝗥𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 “𝗗𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗺𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗔𝗽𝗽𝗶𝗮 – 𝗔𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗝𝗮𝘇𝘇”, promossa dal 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗔𝗿𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗽𝗽𝗶𝗮 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮 (Ministero della cultura) in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica (Regione Lazio) con la direzione artistica di 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗼 𝗚𝗶𝗮𝗰𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗮.

Grandi concerti con volti noti della musica e del cinema italiano, in una scenografia spettacolare, il 𝗠𝗮𝘂𝘀𝗼𝗹𝗲𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗲𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗠𝗲𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮 (𝘷𝘪𝘢 𝘈𝘱𝘱𝘪𝘢 𝘈𝘯𝘵𝘪𝘤𝘢 161), cornice mozzafiato del palco allestito nel Castrum Caetani. Sarà anche l’occasione per immergersi nella storia e nella bellezza della via Appia Antica, avvolti dal fascino della campagna romana. E quest’anno ci sarà una novità: l’allestimento di un’𝗔𝗿𝗲𝗮 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 all’aperto, con angoli dedicati all’accoglienza del pubblico, al 𝗳𝗼𝗼𝗱&𝗯𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲 e agli incontri con gli artisti e un’area per i concerti, con 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘢 𝘥𝘪 𝘱𝘪𝘰𝘨𝘨𝘪𝘢 𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘢𝘭𝘤𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘭𝘢𝘵𝘦𝘢.