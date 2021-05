Da Piazza San Giovanni tutti in bicicletta, Ciemmona 2021

L’appuntamento annuale con la critical mass della Ciemmona torna dopo un anno di pausa.

Le Critical Mass (CM) sono eventi che avvengono nello stesso momento in diversi posti del mondo.

La CM italiana quest’anno è gemellata con l’impresa dei popoli zapatisti, in viaggio dal Messico verso l’Europa, nell’ottica di una riappropriazione dello spazio pubblico.

Quando l’essenziale è in pericolo, si riparte dalle basi del contatto ed è per questo che il tour ristabilirà una rete con le ciemmone locali. Quest’anno la partenza è prevista da Piazza San Giovanni e attraverserà tutto il nostro quadrante.

Il percorso prevede tre giornate secondo le località e gli orari elencati:

Venerdì 28

18:00 Piazza San Giovanni

Sabato 29

16:00 Parco Schuster

Domenica 30

11:00 Parco Schuster e tutti al mare!