Da oggi il nuovo capolinea del 649 sarà a Piazza Zama

Da oggi 25 aprile il nuovo capolinea del 649 non sarà più largo Don Orione ma verrà trasferito a Piazza Zama. Il nuovo percorso verso Piazza Zama prevede dopo Re di Roma, il passaggio a via Albalonga per poi transitare nelle due nuove fermate in via Ceneda e via Imera . Per quanto riguarda invece la direzione verso la stazione Tiburtina, l’autobus partendo da piazza Zama passerà in via Imera e via Etruria per poi prendere il consueto percorso da via Albalonga in poi. Sono state soppresse quindi le fermate in via Appia Nuova e a largo Don Orione