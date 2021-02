Da Lunedì 8 febbraio via La Spezia a senso unico

Da lunedì 8 febbraio nuova viabilità su via La Spezia. La strada diventerà a senso unico di marcia da via Monza a piazzale Appio. Il cambiamento precederà la realizzazione del secondo tratto di pista ciclabile, sulla stessa via La Spezia, che si congiungerà a quello già costruito su via Taranto. Le novità, almeno in questa fase dei lavori, non riguarderanno le strade limitrofe: via San Severo, via Pozzuoli e via Altamura manterranno l’assetto attuale.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico cambieranno percorso le linee di bus 16, 81, MC ed MC3.