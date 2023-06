CULTURA / La mostra dei bronzi senesi al Quirinale

E’ stata inaugurata al Quirinale la mostra ‘Gli dei ritornano – I Bronzi di San Casciano’ curata da Jacopo Tabolli, direttore scientifico degli scavi al “Santuario Ritrovato” del “Bagno Grande” di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena e da Massimo Osanna, direttore generale dei Musei. La mostra “Gli Dei ritornano – I bronzi di San Casciano” presenta per la prima volta al pubblico le straordinarie scoperte effettuate nell’estate del 2022 nel santuario termale etrusco e romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni (Siena).

L’anteprima si è tenuta, in forma molto ristretta (presenti l’Unsic e Infoimpresa), nella sala del Bronzino al Quirinale a Roma. Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica ha introdotto i lavori. Sono intervenuti: Massimo Osanna, direttore generale Musei; Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; Jacopo Tabolli, professore di Etruscologia dell’Università per Stranieri di Siena.

La mostra è stata poi inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, alla presenza tra gli altri, della sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente della Provincia di Siena David Bussagli e del Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari.

Il commento della sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti: “Oggi il progetto partito dalla nostra piccola comunità trova spazio nelle stanze del Palazzo del Quirinale e questo è motivo di grande orgoglio. E’ un’emozione poter raccontare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che i bronzi oggetto della mostra sono un entusiasmante parte di un disegno ben più grande, che guarda al passato ma soprattutto al futuro di San Casciano dei Bagni”.

L’esposizione, allestita al piano terra del palazzo del Quirinale, sarà aperta al pubblico da venerdì 23 giugno a martedì 25 luglio e da sabato 2 settembre fino a domenica 29 ottobre, nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.

Per accedere occorre prenotarsi con le seguenti modalità: on line sul sito http://palazzo.quirinale.it, tramite Call Center, tel. 06.39.96.75.57 o presso l’Infopoint, salita di Montecavallo 15, Roma.

Gli straordinari ritrovamenti di San Casciano, di cui sta parlando il mondo intero, dimostrano come investire nella cultura costituisce anche una proficua scelta di carattere economico con importanti ritorni in termini di visibilità, di valorizzazione del territorio e di economia locale.

