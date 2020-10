Covid anche al “Margherita di Savoia” in via Cerveteri

Gli istituti scolastici registrano sempre più casi di Covid, ormai oltre seimila in tutta Italia solo sul fronte scolastico. Tanti anche nei nostri quartieri, dove la vicenda del liceo “Russell” in via Tuscolana, presso piazza dei Re di Roma, è finita nelle cronache nazionali.

Ora è lo storico istituto “Margherita di Savoia” di via Cerveteri a registrare il primo caso di Covid-19.

La dirigente scolastica, professoressa Claudia Scipioni, ha ricevuto comunicazione dalla famiglia di un caso di positività. In attesa di comunicazioni ufficiali della Asl, ha consigliato ai docenti e agli studenti della classe interessata, una seconda, di restare a casa nella giornata di oggi, in attesa di indicazioni.

Sempre più professori e genitori, vista anche l’impennata di casi a livello nazionale e territoriale, auspicano il passaggio definito alla didattica a distanza, almeno nelle scuole superiori.