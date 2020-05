Coronavirus: inaugurato drive-in per tamponi al San Giovanni

Inaugurato questa mattina il drive-in della Asl Roma 1 per il tampone naso-faringeo presso l’ospedale San Giovanni Addolorata. La postazione è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14. Accesso da via di Santo Stefano Rotondo 5/a.

Il servizio è rivolto ai residenti della Asl Roma 1 che, in caso di test sierologico positivo, possono effettuare il tampone senza scendere dall’auto.

Per garantire l’informazione agli utenti circa la viabilità e la potenzialità di fruizione del drive-in è stato collocato in entrata, visibile da via Santo Stefano Rotondo, un totem informativo. Fornirà indicazioni sul numero veicoli in fila, tempo di attesa, divieto di accesso a saturazione dei posti. Informazioni consultabili in tempo reale anche sul portale istituzionale www.hsangiovanni.roma.it.

Presenti all’inaugurazione l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi, il Direttore Generale dell’AO San Giovanni Addolorata, Massimo Annicchiarico, insieme al Direttore Generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese.