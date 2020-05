Coronavirus alla Clinica Latina in via Vulci: 22 casi positivi

È stato disposto, dalla Asl Roma 2, l’isolamento della struttura”. Questo il provvedimento preso per la Clinica Latina di via Vulci, zona Appio Latino. Ventidue i positivi: 10 pazienti e 12 operatori. Secondo quanto appreso, è in corso l’indagine epidemiologica: i degenti sono stati trasferiti all’Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

Nel dettaglio, sui tamponi effettuati ai 29 pazienti, 10 risultano positivi e su 37 operatori, 12 sono positivi. In corso le ricerche di due operatori che non si sono presentati.