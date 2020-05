Coronavirus, 9 contagiati all’ Ospedale San Giovanni: rimane chiuso Medicina

All’ Ospedale San Giovanni, nelle ultime ore, si sono registrati nove nuovi casi di persone positive al Covid-19. Per questo il reparto di Medicina 2 resterà ancora chiuso. Si tratta di una misura resa necessaria dopo la scoperta di ben due medici, un infermiere, un’ausiliaria e cinque pazienti trovati positivi al coronavirus. Uno dei dottori e l’infermiere, effettuato il tampone, sono stati trasferiti allo Spallanzani, dove sono ricoverati. L’operatrice socio-sanitaria è assistita in isolamento domiciliare mentre i degenti sono stati smistati negli altri ospedali dedicati della Capitale. La chiusura di Medicina 2 era già stata disposta dal 24 aprile per permettere la sanificazione e nell’attesa che tutto il personale possa riprendere regolarmente servizio. Ventotto operatori sono in quarantena.