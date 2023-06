Contro la Ztl “fascia verde”, pronta l’azione collettiva

Il Codacons scende in campo contro la nuova ZTL “Fascia Verde” e a tutela dei cittadini romani proprietari di veicoli diesel Euro 5, lanciando oggi una azione legale collettiva volta, da un lato, ad ottenere l’annullamento del divieto di circolazione disposto da Roma Capitale a partire dal novembre 2024 e, dall’altro, in caso di conferma della Delibera, alla corresponsione di un equo indennizzo in favore dei cittadini danneggiati.

Pur comprendendo le ragioni di tutela ambientale che hanno determinato l’adozione del provvedimento, rileviamo come la decisione di escludere la circolazione nella ZTL fascia verde dei veicoli euro 5 diesel non tenga assolutamente conto del notevole pregiudizio che si produce ad una platea enorme di utenti – spiega il Codacons – È evidente, infatti, che non si possa obbligare, con tempistiche assolutamente inadeguate, un gran numero di lavoratori e di famiglie a sostituire i propri mezzi di trasporto privato in nome della transizione ecologica, in un momento in cui le difficoltà economiche già gravano pesantemente su di essi e sulle imprese.

La valutazione degli interessi dei destinatari del provvedimento sembra essere stata omessa, considerato anche che le misure intraprese – che gravano sui cittadini romani residenti e su chi accede da fuori per esigenze lavorative – non sono accompagnate da corrispondenti misure volte a rispondere alle esigenze abitative e di lavoro delle categorie interessate.

Il Codacons ha dunque inviato una formale diffida a Roma Capitale e Regione Lazio, e ha pubblicato alla pagina https://codacons.it/roma-diesel-euro-5/ le istruzioni per aderire all’azione collettiva volta a chiedere l’annullamento di qualsiasi atto amministrativo che preveda il divieto di circolazione e accesso alle autovetture diesel Euro 5, e ottenere l’adozione di misure adeguate e coerenti con la situazione dei cittadini, contemperando le esigenze ambientali e il diritto alla libera circolazione degli individui, nonché la tutela della posizione di chi possiede un veicolo diesel euro 5 ed in subordine, qualora la Delibera fosse confermata, che vengano disposte tutte le misure idonee a garantire un equo indennizzo ai cittadini pregiudicati.