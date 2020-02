Concerto per pianoforte, paziente musicista suonerà all’ Ospedale San Giovanni

Domani 13 febbraio dalle ore 12 e per tutto il pomeriggio l’atrio dell’ Ospedale San Giovanni sarà attraversato da una “Magica Atmosfera”, un concerto per pianoforte suonato da una paziente curata e tuttora assistita dal Centro di Senologia di questa Azienda. Claudia, diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, si esibirà gratuitamente in un concerto al pianoforte proponendo vari brani di musica classica e colonne sonore per allietare pazienti, visitatori e operatori sanitari. Così verrà diffusa la sua musica, un messaggio positivo di forza, incoraggiamento e speranza a tutte le persone, soprattutto donne e mamme, che hanno attraversato e attraversano le difficoltà e le sofferenze legate al percorso diagnostico-terapeutico assistenziale di ogni patologia oncologica.