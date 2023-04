Conad incontra 400 studenti, molti dell’Appio, al cinema Atlantic

L’importanza di una corretta alimentazione per mantenere una buona salute e prevenire malattie croniche e il rapporto tra alimentazione, etica e sostenibilità al centro della quarta tappa del progetto Unisona dedicato al mondo della scuola, sostenuto da PAC 2000A Conad, la più grande cooperativa del consorzio Conad per dimensioni e fatturato, e Fondazione Conad ETS.

A Roma, PAC 2000A ha dato appuntamento questa mattina presso il Cinema Atlantic a oltre 400 studenti del Liceo Classico B. Russel, dell’ITT Enrico Fermi, dell’Istituto Paritario Arangio Ruiz, dell’IIS Leopoldo Pirelli e del Centro Formazione Professionale PIO XI per seguire la diretta satellitare dell’evento nazionale a cura della Fondazione Umberto Veronesi, insieme a oltre 30mila studenti collegati da tutta Italia.

L’evento, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e dal Comune di Milano e trasmesso in diretta dalla Piazza dei Mestieri di Milano, è reso possibile grazie alla Fondazione Conad ETS e all’impegno delle Cooperative Conad sul territorio, tra cui PAC 2000A Conad. Il progetto Unisona, dal novembre scorso, sta proponendo alle scuole italiane un programma di eventi in live streaming su temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini del futuro attraverso la voce dei protagonisti dell’impegno sociale e civile del nostro Paese.

La quarta tappa dell’iniziativa ha rappresentato un momento di importante condivisione in cui si è discusso, insieme ai più giovani, dell’importanza di adottare una corretta alimentazione non solo per vivere al meglio la quotidianità, ma anche per gettare le basi e mantenersi in salute da adulti. Durante l’incontro è stato illustrato il punto di vista della ricerca scientifica sui principi fondamentali di un’alimentazione sana, con uno sguardo rivolto alle nuove tecnologie e alla sostenibilità ambientale. Infatti, la filiera produttiva che ha il maggiore impatto sul nostro pianeta è proprio quella alimentare, sia in termini di impiego di acqua, un bene la cui scarsità preoccupa, che di produzione di gas serra. L’incontro, inoltre, ha rappresentato un’occasione per i ragazzi di riconoscere gli alimenti capaci di proteggere la nostra salute e quella del pianeta, attraverso l’ottica del programma “One Health”: un approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi, tutti strettamente collegati e interdipendenti.

Ad accogliere gli studenti presso il Cinema Atlantic di Roma: Massimo Ladisa, Direttore Area Lazio PAC 2000A, Massimo Conti, Socio Conad di Roma e la Dott.ssa Antonella Diamanti, Responsabile dell’Unità di Riabilitazione nutrizionale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che parlando dell’importanza di una corretta alimentazione e del rapporto tra quest’ultima, l’etica e la sostenibilità ha introdotto agli studenti i temi che sono poi stati approfonditi durante la diretta.

Ad intervenire da Milano, in diretta streaming: Elena Dogliotti, divulgatore e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi, e Marco Annoni, ricercatore in bioetica presso il CNR e coordinatore del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi. L’incontro è stato ulteriormente arricchito dalla partecipazione straordinaria del campione del mondo di nuoto Filippo Magnini.

“L’alimentazione non è solo un tema centrale per la salute delle persone ma anche per la tutela dell’ambiente, per il sostegno dell’economia locale e per la promozione della diversità culturale. Questi sono solo alcuni dei principi che guidano l’operato di PAC 2000A da oltre 50 anni e che, con grande piacere, ritroviamo nel progetto Unisona e nelle parole degli esperti delle Fondazioni Umberto Veronesi e Bambino Gesù. Constatare l’interesse e la partecipazione di così numerose ragazze e ragazzi all’evento organizzato oggi con Fondazione Conad ETS è per noi motivo di grande orgoglio, perché siamo consapevoli che individui, comunità e Istituzioni possono contribuire attivamente a promuovere uno stile di vita più etico e sostenibile, che aiuti a costruire un futuro più sano per tutti” – dichiara Massimo Ladisa, Direttore Area Lazio di PAC 2000A Conad.

“Fondazione Conad ETS nasce da un sistema che ha alle spalle una lunga storia di impegno sociale e di attenzione alla formazione dei giovani, ecco perché siamo orgogliosi di sostenere questo importante progetto dedicato ai ragazzi delle scuole di tutta Italia – afferma la Direttrice Maria Cristina Alfieri –. In particolare, in riferimento all’incontro del 4 aprile, riteniamo sia fondamentale accrescere nei giovani la consapevolezza del rapporto tra alimentazione, etica e sostenibilità, per favorire scelte informate e comportamenti coerenti con i propri principi. L’obiettivo è che, in futuro, la scelta del cibo da portare in tavola tenga sempre più conto non solo del gusto, ma anche di parametri ambientali e sociali che danno al concetto di ‘buono’ un perimetro molto più ampio e di valore”.

PAC 2000A Conad da sempre dedica grande attenzione alla scuola e al futuro delle nuove generazioni, in linea con strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” con cui Conad si impegna a creare valore condiviso e a sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera. Negli anni la Cooperativa ha stretto una vera e propria ‘alleanza educativa’ con la scuola, sostenendo numerose iniziative di formazione, a partire da Insieme per la Scuola Conad, il programma nazionale che negli ultimi dieci anni ha permesso di donare alle scuole italiane 270mila premi in attrezzature informatiche e materiali didattici, per un valore complessivo di 37 milioni di euro, coinvolgendo 3,5 milioni di alunni e 170mila classi e Scrittori di Classe Conad, che si pone l’obiettivo di stimolare nei ragazzi il piacere della lettura e della scrittura, nonché di svilupparne il pensiero critico.

Un impegno che si è ulteriormente consolidato con la nascita della Fondazione Conad ETS, che sostiene questo straordinario progetto educativo realizzato da Unisona, realtà impegnata da sempre nella realizzazione di eventi in diretta satellitare e live streaming per le scuole italiane.

PAC 2000A Conad è la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni: Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Realtà leader sul territorio, PAC 2000A Conad concorre con determinazione alla crescita e al benessere delle comunità in cui è presente con oltre 1.000 Soci, un fatturato di oltre 4,45 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,58% nelle 5 Regioni nelle quali opera, confermandosi leader della GDO nel Centro e Sud Italia.

Fondazione Conad ETS è un ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione. Fondazione Conad ETS nasce per mettere a fattor comune le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale sostenute dalle 5 Cooperative associate a Conad (Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico, PAC 2000A) sui territori di riferimento, valorizzandole e sviluppandone di nuove su scala nazionale. La finalità della Fondazione è filantropica: obiettivo di ogni intervento è l’impegno per il bene comune, il supporto alle comunità, la promozione di una cultura di sistema.

Fondazione Umberto Veronesi ETS, organizzazione non profit che sostiene la ricerca scientifica in campo oncologico, rivolge un grande impegno a diffondere informazioni autorevoli, chiare e utili in tema di salute e promuove l’adozione di stili di vita sani e consapevoli, attraverso campagne di sensibilizzazione e progetti dedicati al mondo della scuola di ogni ordine e grado.

La Fondazione Bambino Gesù Onlus

Nata nel 2000, la Fondazione Bambino Gesù Onlus contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di crescita dell’Ente Pediatrico. L’Ospedale, fondato nel 1869, è un Istituto di Cura a Carattere Scientifico e costituisce un punto di riferimento nazionale e internazionale per la Pediatria.

La Fondazione sostiene gli obiettivi di crescita dell’Ente Pediatrico con particolare riferimento alla Ricerca Scientifica, alle infrastrutture tecnologiche, ai progetti di assistenza sanitaria, alle famiglie dei pazienti in difficoltà grazie ad un progetto di accoglienza loro dedicato, alle cure umanitarie rivolte ai pazienti che provengono dai paesi più poveri del mondo e sono sprovvisti di qualunque copertura sanitaria, alle attività internazionali di formazione, e ai progetti speciali con particolare riferimento alla realizzazione del Centro delle Cure Palliative Pediatriche, e la Residenza bambini e adolescenti con disturbo del comportamento Alimentare.