Comitato Mura Latine, riparte il progetto Re Trees, alberi ripiantati nel quartiere

Finalmente si è ricominciato a piantare nuovi alberi nel quartiere. Grazie alle donazioni dei cittadini del nostro quadrante e la volontà del Comitato Mura Latine riparte il progetto Re Trees. I soldi sono stati utilizzati per acquistare i nuovi alberi che andranno a sostituire quelle abbattute e mai ripristinate. I volontari sono ripartiti da dove avevano lasciato, con le piantumazioni fermate dal Covid-19. Sono i primi di una lunga serie che proseguirà per tutto l’inverno. Nuovi alberi per nuovo ossigeno: simbolo di speranza per il futuro in questo particolare periodo della nostra vita.