Comitato Mura Latine: appello contro il taglio indiscriminato dei nostri pini

Tante le associazioni con cui sono stati sottoscritti appelli, richieste di intervento per difendere i pini di Roma. Il 16 novembre il Comitato delle Mura Latine scrisse all’allora Ministra Bellanova e ad oggi non è arrivata nessuna risposta. Oggi un nuovo tentativo. Obiettivo è l’emanazione del decreto di “lotta obbligatoria” conservativa contro il parassita dei Pinus pinea, Toumeyella parvicornis prima che vengano infestati tutti i pini italiani. Dal 2014 le istituzioni preposte sanno che il parassita alieno è nel nostro paese, ma da allora nulla è stato fatto e sono morte centinaia di alberature di grande pregio.

Purtroppo le uniche soluzioni prese sono il taglio indiscriminato dei pini, da via Appia Nuova a via Satrico, da via Taranto a via Pozzuoli, una strage che sta inaridendo tutto il nostro quadrante.