Comitato contro estensione “fascia verde”: via i manifesti

Sono comparsi nottetempo i manifesti contro l’estensione della Ztl, polemici con il sindaco Gualtieri, firmati dal Comitato contro la fascia verde. Sui manifesti si legge: “Gualtieri nemico dei romani”. A gettare benzina sul fuoco sono i partiti di opposizione, che – intercettando il sentire comune di molti romani – sono contro la cosiddetta “eco Ztl” che da novembre sancirà l’esclusione dall’area urbana delle auto più inquinanti. Ciò significa penalizzare le fasce più deboli, quelle che non dispongono di 40mila euro per comprarsi un’auto elettrica.

La Lega, con il coordinatore regionale nel Lazio Claudio Durigon, ha ricordato le 75 mila firme raccolte contro il provvedimento. “Con la mega Ztl pensata dal sindaco Gualtieri, Roma pagherebbe un conto troppo salato a causa di un’assurda ideologia green che porterebbe tantissimi disastri e solo disagi a lavoratori e cittadini. Isolare una città come Roma, e quindi rendere difficile l’accesso a commercianti, impiegati, esercenti, consumatori e famiglie, è una follia – ha detto Durigon all’Ansa.

La delibera prevede che dai 51 nuovi varchi attivati a novembre 2023 non potranno accedere le auto Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 a benzina e fino a Euro 4 diesel. Da novembre 2024 arriverà lo stop anche per gli Euro 3 a benzina. I lavori per installare i varchi elettronici sono partiti il 10 aprile. Ad essere interessata anche gran parte del VII Municipio, in particolare la Tuscolana.

Intanto squadre specializzate stanno strappando i manifesti attaccati (abusivamente) dal Comitato, come nella foto scattata da Marina Persico presso piazza dei Re di Roma.