Coloriamo il ponte di via Siria

Da una proposta del Comitato Mura Latine nasce l’idea di realizzare un murale lungo il ponticello di via Siria che attraversa i binari della ferrovia. Una campagna per raccogliere fondi di RetakeRoma Appio Latino – Tuscolano che vorrebbe portare non solo dei nuovi colori nella città ma soprattutto lanciare un messaggio per una mobilità alternativa e farlo proprio lì, dove è maggiore il problema del traffico e dell’inquinamento. Un modo diverso di vivere la città, sottolineano gli amici di Retake, valorizzando i beni comuni e lasciando che le immagini ci parlino di un mondo possibile, un mondo con meno auto e un futuro meno nero per i nostri figli. E’ stato realizzato il bozzetto, ci sono le autorizzazioni e, serve l’aiuto di tutti per acquistare i materiali e gli attrezzi necessari per realizzare il murale. Una bella idea quella del Comitato e di Retake, per ricreare, intorno a spazi condivisi, una comunità e per questo tutti i cittadini sono invitati il 12 e 13 Giugno per riunirsi a questi ragazzi e realizzare l’opera affinchè sia un lavoro davvero partecipato e condiviso. Fino ad oggi sono stati raccolti 800 euro.

Per chi volesse contribuire con una donazione, basta andare su questo sito: https://sostieni.retake.org/…/il-ponticello-di-via-siria-2