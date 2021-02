Colli Albani: rapina un monopattino a una donna mentre posava la spesa

Ha rapinato il monopattino a una donna appena uscita da un supermercato, prendendo poi a calci e pugni i poliziotti intervenuti. Per questo un romeno trentacinquenne senza fissa dimora è stato arrestato dalla Polizia. Mentre la vittima, appena uscita dal supermercato, stava sistemando la spesa, un uomo l’ha strattonata , ha preso il monopattino tentando la fuga. Fortunatamente la scena è stata vista dagli agenti del commissariato Appio che lo hanno inseguito a piedi raggiungendolo in via Albano dove ha perso il controllo del mezzo ed è stato bloccato. Rapina, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale le accuse.