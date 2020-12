Colli Albani: prova a violentare due donne in strada

Alla vigilia di Natale ha pensato bene di tentare di stuprare due donne che transitavano per via Sermoneta. Ha inseguito le due vittime, una donna di 55 anni e una ragazza di 32 con l’intenzione di abusare di loro dopo essersi abbassato i pantaloni. Fortunatamente alcuni cittadini allertati dalle urla delle donne, hanno chiamato le forze dell’ Ordine che accorse immediatamente hanno fermato l’uomo trattenuto a terra dai passanti che erano accorsi in aiuto delle due vittime. Il maniaco, un cittadino italiano di 28 anni, ha tentato di fuggire ma è stato subito bloccato ed arrestato. Una delle due donne ha raccontato di essere stata afferrata per i capelli trascinandola a terra dall’uomo che voleva abusare di lei. Il 28enne, con svariati precedenti specifici e non, è stato arrestato e portato a Rebibbia.