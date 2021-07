Colli Albani: lite in strada tra soci finisce a coltellate

Tentato omicidio ieri sera in via dei Cessati Spiriti, nella zona di Colli Albani a Roma. Un uomo di 49 anni, italiano, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti sul posto a seguito delle chiamate di diversi passanti che avevano segnalato una vivace lite in strada. Il ferimento è avvenuto poco distante dalla fermata della metropolitana linea A, nei pressi del supermercato Carrefour. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 20 quando i residenti hanno avvertito un via vai di ambulanze e macchine di forze dell’ordine e si sono domandati cosa stesse accadendo. Le sirene hanno messo in allerta la zona. La vittima sarebbe stata raggiunta da una coltellata al culmine di una lite in strada scaturita per futili motivi. A quanto ricostruito, due persone, un uomo e una donna soci di una palestra, hanno iniziato a discutere in strada per motivi economici. Ad un tratto nella discussione si è intromesso il compagno di lei, facendo degenerare la situazione. ll ferito, è stato soccorso, in pericolo di vita, all’ospedale San Giovanni. Operato, la sua prognosi è riservata. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato.