Colli Albani: incendio un palazzo, tanto fumo e residenti in strada

Un grosso incendio si è sviluppato in tarda mattinata in un palazzo di via Rocca Priora a Colli Albani. Le fiamme si sono sviluppate da un appartamento al civico 33 al settimo piano. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco mentre i residenti sono fuggiti in strada. Soccorsa anche una persona rimasta intossica dal fumo e trasportata con un’autombulanza all’ospedale San Giovanni.

Il palazzo è stato evacuato. Alcune persone sono state salvate grazie all’intervento dell’autoscala dei pompieri.

(Foto Titti Carone gruppo fb Quartiere Appio Latino Tuscolano)