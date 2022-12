Coin vende la storica sede di San Giovanni

Giorgio Rossi, presidente di Coin SpA, rende noto che la società ha ceduto al Fondo Torre IV, gestito da Torre SGR, l’immobile sede di uno dei punti vendita più prestigiosi della sua insegna, quello di Roma San Giovanni, sito in Piazzale Appio. Il punto vendita rimane peraltro condotto dalla stessa Coin e verrà a breve fatto oggetto di un restyling​ significativo. L’operazione, fa sapere Coin in una nota, rappresenta un importante rafforzamento patrimoniale e finanziario, a supporto del piano di valorizzazione e sviluppo del business. «Siamo pienamente soddisfatti per il deal appena concluso con Torre SGR» commenta Ugo Turi, Consigliere delegato di Coin SpA «Un accordo innovativo che pone le basi per lo sviluppo di nuove sinergie future, e che permetterà a Coin di procedere più rapidamente nella realizzazione del proprio piano industriale». Con la più diffusa catena di department store in Italia, Coin è presente su tutto il territorio nazionale, all’interno dei più importanti centri storici e nelle principali vie dello shopping, con 37 negozi diretti e 102 store a insegna Coincasa tra Italia ed estero. Con un fatturato di vendite al cliente di circa 440 milioni sotto insegna, conta 30 milioni di visitatori e 9 milioni di scontrini emessi, un portfolio di più di 1000 brand e una superficie di vendita di circa 110.000 mq a cui si aggiunge il marketplace Coin.it.