Codacons contro le strade-killer a Roma

Le strade killer della capitale finiscono all’attenzione della Procura della Repubblica di Roma. Il Codacons ha raccolto infatti il grido d’allarme lanciato dal Corriere della sera che, attraverso un’inchiesta condotta nella Capitale, ha denunciato la pericolosità per automobilisti e motociclisti di alcune grandi strade romane. Inchiesta sfociata ora in 7 denunce in Procura per altrettante strade a rischio, denunce nelle quali il Codacons chiede a magistratura e Corte dei Conti di intervenire accertando le responsabilità di Roma Capitale e del sindaco Roberto Gualtieri.

Una situazione aggravata dallo stato di dissesto in cui versano le strade e dalla carenza di controlli da parte delle forze dell’ordine che dovrebbero presidiare il territorio e garantire la sicurezza stradale.

“Le pessime condizioni delle strade in tutto il territorio della Capitale sono la conseguenza di un livello inadeguato di misure di controllo e manutenzione da parte delle istituzioni ed in particolare del Comune di Roma e dei Nunicipi – scrive il Codacons negli esposti. “Nonostante il continuo peggioramento delle condizioni e l’aumento di incidenti non sono state attuate le misure per la gestione di tale insostenibile situazione e quelle che il Comune e i Municipi sosterrebbero di avere cercato di porre in essere si sono rivelate totalmente inadeguate. Appare necessario, opportuno e doveroso ribadire che il Comune ha l’obbligo ineludibile di garantire la sicurezza delle strade di sua spettanza. La libertà di circolazione ed il diritto alla sicurezza stradale, inteso come sintesi di tutti i diritti costituzionali lesi dalle offese alla sicurezza stradale, imporrebbero un procedimento di accertamento delle responsabilità tale da far emergere tutte le circostanze a favore e contro un individuo indagato per violazione delle norme stradali, collegate ad eventi luttuosi o gravemente lesive dell’incolumità personale”.

Per tale motivo il Codacons ha chiesto alla Procura di Roma di aprire una indagine sul livello di sicurezza su sette strade, accertando eventuali responsabilità o omissioni da parte delle istituzioni, di Roma Capitale e di coloro che, seppur deputati ad attività di controllo e vigilanza, omettono di intervenire e svolgere i compiti istituzionalmente assegnatigli, alla luce dei possibili reati di lesioni colpose, concorso in lesioni colpose, concorso in omicidio, abuso di ufficio, omissione in atti d’ufficio, omesso controllo e vigilanza, strage, attentato alla sicurezza dei trasporti, danno all’ambiente urbano, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e danni alla salute dei cittadini.

Alla Corte dei Conti del Lazio il Codacons ha chiesto invece di verificare l’effettiva utilizzazione dei fondi pubblici legati alla manutenzione stradale, al fine di fare chiarezza e trasparenza e quindi, colpire eventuali abusi che dovessero risultare perpetrati o sprechi di denaro pubblico a danno della collettività.