Classifica dei licei classici a Roma: l’Augusto conquista il secondo posto

Grande soddisfazione per il quartiere Appio e per il suo liceo simbolo, il classico “Augusto” di via Gela. L’edizione 2022 di “Eduscopio”. la classifica annuale della Fondazione Agnelli della scuole di tutta Italia premiate o bocciate in base ad alcuni parametri (tra cui l’esame dei dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici), ha collocato il liceo classico dell’Alberone al secondo posto, uno scatto di ben quattro posizioni rispetto al già buono sesto posto dello scorso anno. In linea generale a Roma è il liceo Giulio Cesare a primeggiare quest’anno tra i classici, l’Augusto Righi tra gli scientifici, il Renzo Levi tra i linguistici.