“City Rumors” analizza i lavori a San Giovanni

Il giornale on-line nazionale “City Rumors” si occupa dei lavori in corso a San Giovanni, riportando con puntualità una serie di dubbi espressi in particolare dai cittadini della zona. Nel pezzo è citato anche il nostro blog “Appioh“.

Oltre all’insensatezza di riaprire un cantiere, a pochi mesi da quello della metro C, per rivoluzionare quanto fatto, con ulteriori spese per sfasciare ciò che era stato posizionato (vedi cordoli in travertino in via Taranto), il grosso delle critiche si concentra sulla paventata chiusura di viale Castrense, che avrebbe conseguenze nefaste sul traffico in zona, già particolarmente sostenuto. Non manca l’accenno anche al taglio degli alberi in via Pozzuoli.

Il pezzo intero si può leggere cliccando QUI.