Circonvallazione Appia: quando il padre della sindaca Raggi chiamò i carabinieri

Una riunione di condominio finita male. Il luogo la sala messa a disposizione dalla vicina parrocchia di Sant’Antonio da Padova. Presidente della riunione, il papà della sindaca, pensionato Telecom. I motivi della lite, i dissensi sulla gestione dell’ex alloggio del custode e sull’installazione della fibra ottica, a quanto pare. Sta di fatto che a un certo punto i toni si sono accesi e Lorenzo Raggi, padre della sindaca di Roma, dopo la sottrazione del verbale da parte di una condomina, chiama i carabinieri che intervenuti tentano di placare gli animi. Si sa, non c’e’ riunione di condominio senza una sana litigata, questa volta la protagonista non è la sindaca, in un’aula del Campidoglio, ma il padre in una riunione di condominio all’ Appio Latino.