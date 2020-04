Circonvallazione Appia, casa vacanze trasformata in luogo di spaccio

Sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un romano di 29 anni, un salernitano di 26 e un moldavo di 28. Una casa vacanze in Circonvallazione Appia era stata adibita a base di spaccio, questo è quello che hanno scoperto gli investigatori, dopo aver notato un costante andirivieni di persone. Cosi sono entrati all’interno e a seguito di perquisizione i poliziotti hanno trovato diversi involucri contenenti chetamina, metanfetamina e 30 pasticche di ecstasy. Inoltre hanno rinvenuto fogli contenenti nominativi e relativi importi di denaro riconducibili all’attività di spaccio, una padella con evidenti tracce di polvere bianca utilizzata per la trattazione della sostanza stupefacente, buste in cellophane per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione.