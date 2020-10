CinecittàDue: ragazzo minaccia di lanciarsi nel vuoto

Al centro commerciale CinecittàDue ieri pomeriggio attorno alle 17:40 un ragazzo ha tentato il suicidio. Il giovane ha poco più di 20 anni ed ha scavalcato la balaustra del secondo piano minacciando di buttarsi a 15 metri d’altezza. Una guardia giurata è intervenuta appena notata la scena, bloccando con forza il 20enne e traendolo in salvo. Il giovane ha continuato a dimenarsi in palese stato confusionale, mordendo la guardia al braccio e minacciando di ripetere il gesto. Poco dopo sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118 per le cure necessarie.