Ciclabile Tuscolana: si vuole arrivare fino a San Giovanni

L’obiettivo del Municipio VII è quello di prolungare il tratto di ciclabile, partendo da quella esistente, proseguendo dall’Arco di Travertino, per arrivare fino a via Monselice, subito dopo il ponte della Tuscolana. Tutto ciò si dovrebbe concludere alla fine dell’estate. Da li poi si dovrebbe ricongiungere con la pista che si è iniziata a realizzare su via Taranto. Si dovrebbe poi giungere anche alla stazione della metro C La Spezia, dov’è previsto un hub intermodale con tanto di parcheggio per biciclette destinato ai titolari di Metrebus Card. E’ sicuramente un progetto interessante, un’iniziativa lodevole, ma con tanti punti interrogativi. Il tratto già esistente che parte dalla stazione di SubAugusta per arrivare ad Arco di Travertino ha della grandi criticità, a partire dalla sicurezza. Le piste ciclabili devono essere protette da un cordolo di cemento, e il nuovo tratto è delimitato solamente da una striscia gialla facilmente valicabile dalle macchine. E’ stata semplicemente modificata la segnaletica sull’asfalto e la Tuscolana in grandi tratti diventa da due ad una sola corsia e peraltro senza alcuna segnaletica e a rischio incolumità “bikers”. Inoltre spesso viene interrotta dalle fermate degli autobus, tombini e passi carrai. Quindi ad oggi la maggior parte del percorso indicato sarà realizzato semplicemente riservando una corsia alle bici. Speriamo che al primo serio incidente, la ciclabile sarà stabilizzata con cordoli protettivi e con un percorso che non preveda continue interruzioni, per la sicurezza di tutti i ciclisti e non.