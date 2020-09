Ciclabile Tuscolana ancora protagonista: due ragazzi investiti da un motociclista

Ancora la pista ciclabile della Tuscolana protagonista. Ieri, intorno alle 16, in via Tuscolana all’altezza del civico 462. Uno scooter, un Piaggio Beverly, che pare transitasse sulla pista ciclabile, ha investito due giovani fratelli. Nell’impatto, lo scooter ha urtato anche contro una macchina in sosta, una Opel Corsa. E’ nata una discussione tra i ragazzi e il centauro , il quale, per motivi ancora da accertare, è stato poi portato all’Ospedale San Giovanni in codice giallo. Su Facebook il padre dei due ragazzi ha raccontato l’accaduto con un lungo post, questo perché il motociclista in questione pare stesse circolando sulla pista ,in Italia è morale solo quello che ci conviene. Quello che poteva ammazzare i miei figli ha dichiarato alla polizia che ci passa sempre perché c’e troppo traffico. Devo aggiungere altro? La pista ciclabile è una cosa splendida ma non può essere installata a caso”. Tanto lo spavento ma i due ragazzi investiti (portati poi in ospedale) – aggiunge il padre se la sono cavata, fortunatamente, con 20 giorni di prognosi. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti del caso.