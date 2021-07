Ciao Dino, il tuo quartiere ti saluta

L’attività dell’Associazione RomAmoR ONLUS è iniziata nel 2006 (con denominazione “Quelli del quartiere”) per aiutare i senza fissa dimora, gli anziani, gli immigrati, i disabili, i nomadi, gli ex detenuti e i poveri in genere gravitanti attorno la stazione ferroviaria di Roma Tuscolana, per un numero di circa 80 persone. Questa attività si è nel tempo estesa anche alla stazione ferroviaria di Roma Ostiense ed attualmente l’associazione confeziona e distribuisce circa 800 pasti caldi settimanali nei giorni di sabato, domenica, lunedì e martedì.

Dal 2010 cambia denominazione in “Associazione di Solidarietà Appio Latino Tuscolano” e si costituisce come O.N.L.U.S. , continuando a crescere come numero di volontari che s’impegnano nell’attività primaria; grazie a questa crescita iniziano altre forme di servizio quali la distribuzione di vestiario direttamente a chi ne ha bisogno, l’ascolto delle necessità delle persone di strada, l’assistenza nella richiesta di documenti o di prestazioni sanitarie.

E’ questa nuova spinta di crescita che porta anche a decidere nel 2015 di assumere l’attuale nuova denominazione, “RomAmoR ONLUS”, ad indicare un’associazione che ha sempre le proprie radici nel territorio ma che è ancora più aperta ad abbracciare i bisogni dei poveri nella nostra città.