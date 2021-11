Chiuso Ponte della Stazione Tuscolana: traffico impazzito

Per un allagamento causato dalle piogge intense delle ultime ore, è stato chiuso il Ponte sulla via Tuscolana, sopra la stazione. Il traffico già dalle prime ora della mattina su via Tuscolana e tutto il quadrante è impazzito. Lunghe code fino a Piazza Re di Roma sul versante verso il centro e paralisi totale fino a via Nocera Umbra sul versante verso Cinecittà. Si invitano tutti i cittadini ad evitare di mettersi in macchina lungo tutta la zona interessata.

(Foto Fabrizio Spallaccia – Quartiere Appio-Latino-Tuscolano)