Chiusi gli archi di Porta Metronia per distacchi dalle Mura Aureliane

Deviate anche le linee bus: i mezzi della line 628 direzione C. Baronio, da piazza di Porta Metronia, deviano su via Amba Aradam, piazza San Giovanni in Laterano, piazzale Appio, via Magna Grecia, piazza Tuscolo, via Gallia, via Licia, piazza Epiro per poi proseguire sul normale percorso.

La linea 671 direzione Arco del Travertino, da piazza di Porta Metronia, devia su via Amba Aradam, piazza San Giovanni in Laterano, piazzale Appio, via Magna Grecia, piazza Tuscolo, via Soana, via Cerveteri per poi riprendere il normale itinerario.