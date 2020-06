Chiusa Metro C dalle 21 di sabato 20 a domenica sera

Metro C chiusa per un’intera giornata a causa di lavori di manutenzione che si aggiungono al cantiere già attivo per il prolungamento della tratta San Giovanni – Colosseo. Per questo dalle ore 21 di sabato 20 giugno e per tutta la giornata di domenica 21 giugno l’intera linea non sarà attiva. I treni saranno quindi sostituiti dalle navette: la MC, con percorso San Giovanni-Lodi-Pigneto-via Casilina-Parco di Centocelle-Pantano e la MC3, con percorso San Giovanni-Lodi-Pigneto-Malatesta-Teano-Gardenie-Mirti-Parco di Centocelle. A San Giovanni, informa Atac, il capolinea della navetta è in largo Brindisi, angolo piazzale Appio – fermata 82562. La linea bus MC, ricorda infine Atac, non transita alle stazioni Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti, servite dalla linea MC3. La linea bus MC3, viceversa, transita presso tutte le stazioni tra San Giovanni e Parco di Centocelle.