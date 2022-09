Centro storico, apre Organics Skygarden

A pochi passi da Piazza di Spagna e dalla Fontana di Trevi, al sesto piano dello storico 5 stelle Aleph hotel, inaugura ORGANICS SkyGarden Roma, una delle terrazze più incantevoli della Città Eterna.

Fascino antico e comfort moderni si fondono per dare vita a un luogo senza tempo, ideale per godere dell’inconfondibile tramonto sui tetti romani, dove l’atmosfera cambia con il passare delle ore e con i giochi di luce e ombre creati dal sole.

Location amata da romani e dal jet set internazionale, il rooftop rappresenta l’anima più autentica delle terrazze capitoline, incorniciata dalla scenografica piscina a sfioro dove vivere momenti di relax e svago. Lo stile è contemporaneo e ricercato, caratterizzato da un design essenziale e da colori neutri.

Ampia l’offerta dei signature cocktail ad opera di Daniele Gentili, Mixologist di punta che, insieme al Bartender Lorenzo Politano, giovane e creativo bartender dell’Aleph Rome Hotel con lunga esperienza nella mixology degli alberghi di lusso, crea drink unici e innovativi dall’equilibrio perfetto, miscelati con i soft drink The ORGANICS by Red Bull, le bevande bio con ingredienti di origine naturale al 100%.

Ad accompagnare i cocktail, vengono serviti piatti della tradizione italiana reinterpretati in chiave contemporanea dallo chef Carmine Buonanno: sapori mediterranei, materie prime d’eccellenza abbinate al pragmatismo anglosassone e al food design più creativo. Vastissima la scelta, tra cui ricordiamo i “Tacos Di Pulled Lambe Salsa Cacio E Pepe”

All’ora dell’aperitivo, dal mercoledì al sabato, la terrazza propone DJ SET che scalda l’ambiente con musicalità contemporanee in un mix di suoni e ritmi tradizionali contaminati da sonorità innovative.

ORGANICS SkyGarden è un progetto che miscela il saper vivere con arte, musica, moda, gusto e design, nato da The ORGANICS by Red Bull, le bevande biologiche, analcoliche, dal gusto deciso, ottime per creare cocktail irresistibili, ma perfette anche da degustare lisce.

La serata di inaugurazione dell’8 settembre ospiterà Dj Set + Live Performer Electric Harp, una suggestiva esibizione che farà vivere emozioni uniche in un’atmosfera magica. L’evento verrà replicato con nuovi performer il 15 e il 29 settembre.

Inoltre, tutte le settimane, dal mercoledì al sabato, la terrazza sarà animata da Dj Set, dalle ore 19.30.

L’apertura di ORGANICS SkyGarden Roma, destinato a diventare il rooftop più cool delle serate romane, avviene a un anno dall’apertura di ORGANICS SkyGarden Milano, la terrazza al 13° piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale, già “Place to Be” dei milanesi.

ORGANICS SkyGarden Roma è aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 24.00.

(Valerio Castellotti)