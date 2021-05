Centro commerciale Happio: arriva Euronics

Fervono i preparativi per l’inaugurazione del nuovo negozio Euronics all’interno del centro commerciale Happio. Sicuramente un’ottima notizia, in concomitanza con l’approvazione in questi giorni dello spostamento del mercato dell’Alberone sempre all’interno del grande store sulla via Appia Nuova diventato ormai il punto focale del nostro quadrante. In un periodo piuttosto particolare e difficile, ben vengano nuovi investimenti e nuovi potenziali posti di lavoro.