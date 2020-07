Casca con il monopattino sotto il ponte della Tuscolana

Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, sotto il ponte su via Tuscolana, a ridosso dell’omonima stazione. Un cittadino di origini sudamericane stava percorrendo la pista ciclabile in direzione piazza Asti quando, a causa di uno dei tanti tombini presenti sulla pista ciclabile, è caduto strusciando per terra e finendo nella corsia riservata alle auto. Soltanto l’abilità dell’autista di un bus ha evitato l’impatto e la probabile tragedia.

L’uomo se l’è cavata soltanto con alcune escoriazioni alle mani, che erano munite di guanti.