“Carducci” a via La Spezia: niente assembramenti?

Giustamente ai genitori è vietato l’ingresso nelle scuole per non rendere più complessa una situazione già difficile nella prevenzione sanitaria. Tuttavia è inconcepibile ciò che avviene davanti ad alcune scuole, dove non viene rispettato il minimo distanziamento.

E’ il caso della scuola “Carducci” di via La Spezia, che fa parte del plesso “Marcello Mastroianni”. Possibile che non si riesca a prevedere un ordinato distanziamento, anche per rispetto di coloro che intendono transitare tranquillamente per quel marciapiede?

L’immagine è del 17 settembre e riguarda una fila già sfoltita da numerosi ingressi. Sarebbe sufficiente una transenna lungo metà marciapiede e segnali adesivi di distanziamento per terra.