Capodanno cinese alla Biblioteca Mandela

2020 presso la Biblioteca Nelson Mandela in via La Spezia, 21 in occasione del Capodanno Cinese sono previsti la presentazione del libroe il laboratorio rivolti a bambini di 4-8 anni.leggeranno, in italiano e cinese, la storia di NIAN. L’origine del Capodanno Cinese. Da un’idea di Hu Lanbo, direttrice della rivista “Cina in Italia”, nasce la collana INCINQUE: una raccolta di volumi in versione bilingue e illustrata dedicata ai piccoli lettori. Per partecipare è necessario prenotarsi.