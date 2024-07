Capannelle, Rock in Roma: c’è Tedua

L’ultimo appuntamento live di Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle sarà sabato 27 luglio con TEDUA, artista che ha portato nel mondo dei live urban una connotazione internazionale sapendo unire solida preparazione di performance e un approccio artistico multidisciplinare. Tedua presenterà i suoi successi, attraverso i gironi percorsi ne La Divina Commedia e di tutta la sua carriera. Il concerto di Tedua è l’ultima data presente nella programmazione live di Rock in Roma 2024. Per l’occasione, così com’è stato per i precedenti grandi eventi, al termine del concerto sarà predisposto un treno speciale da Capannelle con destinazione Roma Termini: – partenza da Capannelle alle ore 00:30 con arrivo a Roma Termini alle ore 00:45. Inoltre l’organizzazione di Rock in Roma, in collaborazione con ‘Eventi in Bus’, metterà a disposizione un Bus-Navetta che al termine dei concerti riaccompagneranno gli spettatori fino al centro città di Roma. La fermata di rientro che sarà effettuata è quella di Roma Termini (Viale Castro Pretorio). I Bus Navetta partiranno in 2 diversi orari: la PRIMA PARTENZA è indicativamente prevista 30 minuti subito dopo la fine di ogni concerto, mentre la SECONDA PARTENZA è fissata circa 60 minuti massimo dopo la PRIMA PARTENZA (90 minuti circa dopo la fine del concerto). È possibile acquistare il biglietto di salita sul Bus Navetta cliccando QUI (https://www.eventinbus.com/artisti/rock-in-roma-bus-navetta_372.html) In aggiunta, per il concerto di TEDUA, dal portale Parcheggi MooneyGo, è possibile prenotare il parcheggio P6 in anticipo, avendo così la garanzia di un posto comodo e vicino per lasciare la propria auto. È possibile prenotare il parcheggio cliccando il seguente link: https://www.mooneygo.it/acquista-parcheggio/it/fest/56367.