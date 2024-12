Capannelle, a giugno ci sarà Tananai

Per la prima volta sul palco di Rock in Roma a Capannelle arriverà Tatanai, il 19 giugno 2025 all’Ippodromo delle Capannelle.

Sarà l’occasione per poter sentire ancora le canzoni del nuovo album “CALMOCOBRA”, che contiene anche “BOOSTER”, attualmente in rotazione radiofonica, e “PUNK LOVE STORIA”, tra i brani più amati del nuovo progetto del cantautore, entrambi accompagnati dal videoclip musicale uscito nelle scorse settimane, oltre ai singoli che hanno anticipato il progetto ottenendo numerose certificazioni, come “VELENO” (disco di platino), “STORIE BREVI” con Annalisa (doppio disco di platino) e “RAGNI” (disco d’oro).

“CALMOCOBRA”, scritto ed interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, e con la direzione artistica di Stefano Clessi, è disponibile in digitale e formato fisico dal 18 ottobre per Eclectic Records/EMI Records Italy (Universal Music Italia), debuttando in #1 posizione sia nella classifica degli album più venduti sia in quella di CD, vinili e musicassette nella settimana di uscita. “CALMOCOBRA”, secondo disco in carriera per Tananai dopo l’album triplo disco di platino “RAVE, ECLISSI”, porta alla luce un nuovo aspetto dell’anima di Tananai, più maturo, consapevole e capace di mixare con scioltezza divertimento musicale e profondità di linguaggio.