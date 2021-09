CANDIDATI DEI NOSTRI QUARTIERI / Massimo Angelone (Calenda)

“Cosa mi ha spinto a decidere di candidarmi? L’entusiasmo e la competenza di Carlo Calenda. Con lui abbiamo lavorato tanti mesi a creare un programma serio e fattibile e non solo vuoti slogan. La vecchia amministrazione ha fallito su tanti problemi, ora è arrivato il momento di cambiare. Sarò candidato al VII Municipio e affronterò questa battaglia con Paola Pieravanti una ex docente e una persona straordinaria che con me da mesi segue i disastri e le dinamiche di questo nostro malandato Municipio. Io e Paola sapremo essere quella risorsa che manca”. A raccontare le motivazioni di una scelta impegnativa è l’architetto Massimo Angelone, 46 anni, molisano di Isernia, candidato al VII Municipio del Comune di Roma con la lista Calenda Sindaco.

Residente a Roma nel quartiere Appio, da sempre estremamente attento alle problematiche del quartiere, è abbinato con Francesco Carpano, candidato al Comune. L’obiettivo: amministrare con competenza, sin dal primo giorno, il Comune e il Municipio. “Con Francesco Carpano c’è sintonia su tutto e sarà per entrambi una collaborazione seria e profonda su tutti i temi che tratteremo – spiega l’architetto Angelone. “Sono sereno che Francesco al Comune saprà raccogliere tutti i problemi del nostro Municipio e sarà una valido supporto”.

Angelone per tre anni si è occupato dei testi per i programmi di Rai Educational, dal 2014 ha operato come founder & general manager per M.A. Food & Beverage marketing consulting, ruolo svolto fino a dicembre 2018. Da allora ha creato la Angelone marketing & interior consulting, che si occupa di consulenza aziendale. È anche export manager per lo studio legale internazionale “Legal GB Law Firm”.

Ha avuto esperienze politiche, come militante semplice ed organizzatori, con formazioni politiche di centrosinistra. Ritiene che Carlo Calenda possa rappresentare la migliore opportunità per una svolta realmente credibile e qualificata per Roma.