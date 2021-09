CANDIDATI DEI NOSTRI QUARTIERI / Francesca R. Armini (Lista civica Gualtieri)

Il suo slogan è “Vivere, non sopravvivere”. Francesca Armini, nata a Roma nel 1984, da sempre abitante nel quartiere Appio-Latino, è candidata con la lista civica “Gualtieri Sindaco” per il VII Municipio.

Laureata in giurisprudenza all’Università di Tor Vergata, seconda laurea in diritto spagnolo presso l’Universidad de Alcalà, è specializzata in diritto internazionale, diritti umani e giustizia sociale presso la St. John’s University.

Dopo esperienze in studi legali internazionali e un tirocinio all’Onu, dal 2010 lavora per multinazionali nel settore dei dispositivi medici, dove ha acquisito esperienze nella gestione d’impresa e organizzazione aziendale, ricoprendo anche il ruolo di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

Nel territorio del VII Municipio è attiva nel volontariato, specie in ambito parrocchiale.

Ha particolarmente a cuore alcuni temi, quali la partecipazione, l’inclusione e il reale ascolto dei cittadini, la disabilità, il benessere degli anziani, la rigenerazione urbana, la creazione di luoghi di sport e di aggregazione, la

mobilità dolce e sostenibile.

Tra le proposte specifiche per il Municipio propone la rimodulazione della viabilità, laddove necessario, una maggiore frequenza di pulizia e lavaggio delle strade, la ripavimentazione dei marciapiedi sconnessi e cura dell’illuminazione stradale, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il ripristino delle alberature stradali, il recupero degli spazi pubblici inutilizzati, come la ex filiera di viale Castrense o il teatro di Villa Lazzaroni, la ristrutturazione del parcheggio multipiano di via Magna Grecia e del mercato di via Orvieto e il rilancio dei Centri anziani.