CANDIDATI DEI NOSTRI QUARTIERI / Antonello Ciancio (Pd)

Per tredici anni è stato stato consigliere nell’attuale VII Municipio. Ha rappresentato, in particolare, quei quartieri intorno a piazza dei Re di Roma che sono stati fortemente penalizzati dall’accorpamento del piccolo Nono Municipio con l’enorme Decimo, comprendente Cinecittà e numerosi quartieri periferici di Roma Est. Ed ora, a 62 anni, vuole mettere a disposizione il suo grande bagaglio di conoscenze e competenze in ambito comunale. Antonio Ciancio, “Antonello” per chi lo conosce personalmente, calabrese di Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, moglie molisana di Campobasso, è candidato con il Pd per il Comune di Roma.

Eletto più volte in ambito circoscrizionale, all’imminente prova amministrativa tenta la salita al gradino superiore. E lo fa proprio per poter godere di strumenti più efficaci per le proprie battaglie, ad iniziare dalla vivibilità del quartiere Appio. Non a caso s’è strenuamente opposto alla “rivoluzione” della mobilità a San Giovanni calata dall’alto dall’attuale giunta senza consultare i residenti, che in massa hanno firmato le petizioni da lui proposte. Ciancio coniuga la sua formazione accademica – durante gli studi presso l’università “La Sapienza”, dove ha conseguito la laurea in Architettura, ha approfondito in particolar modo i temi del recupero del patrimonio abitativo e dello sviluppo dei territori – con le istanze di sostenibilità sempre più manifestate dalla popolazione di una grande metropoli preda dell’invivibilità e del degrado come Roma.

Appassionato di cultura e di sport, suona la chitarra – passione trasmessa al figlio – e gioca a tennis: è membro del consiglio direttivo del Tennis Roma San Giovanni.

Abilitato dal 1993, è docente di Storia dell’arte, Scienze e tecnologie delle costruzioni, Topografia e Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica: dopo aver insegnato a Ciriè, in provincia di Torino, oggi è professore presso l’istituto di istruzione superiore “Leopoldo Pirelli” a Roma.

Ha cominciato l’attività politica nel periodo universitario. Si è candidato per la prima volta nel Municipio I alle elezioni amministrative del 1997. Undici anni dopo è diventato consigliere al Municipio VII, dove ha ricoperto vari incarichi nella sfera delle sue competenze (formazione, scuola, sport, musica) e organizzazione del territorio.

Tra le attività sostenute e portate avanti: l’iniziativa “Piccoli autori” per promuovere la scrittura di poesie e la creatività presso le scuole elementari e medie; “Il progetto Tennis” per favorire la partecipazione dei giovani allo sport, grazie anche a campioni come Corrado Barazzutti; “Hockey su prato a San Giovanni” che vede oggi la squadra maschile conquistare il titolo di campione d’Italia, mentre quella femminile ha ottenuto il terzo posto; “Il giardino dei semplici”, che promuove l’Orto didattico e la riqualificazione degli spazi nelle scuole; diversi eventi collegati al teatro, alla musica e al cinema.