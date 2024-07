Camera di commercio di Roma, premiate imprese storiche

Sono Alfredo alla Scrofa, Biscotti P. Gentilini, Cristiana Perali e l’Erma di Bretschneider le quattro realtà produttive a cui oggi la Camera di Commercio di Roma ha consegnato il “Premio Imprese Storiche”.

“Con il Premio Imprese Storiche, la Camera di Commercio di Roma intende dare un riconoscimento all’impegno di quegli imprenditori che, da oltre un secolo, hanno lavorato e lavorano costantemente per creare ricchezza e benessere nella città di Roma. Cento anni di continuità aziendale sono un traguardo molto importante – afferma Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma – che è testimonianza di un’impresa forte, strutturata, capace di stare sul mercato, di sintonizzarsi sulle esigenze dei clienti, di intercettare e anticipare le tendenze, di accogliere con coraggio i cambiamenti. Cambiamenti che, mai come nella fase attuale, sono frenetici e senza soluzione di continuità. Le imprese che oggi premiamo hanno continuato a investire, a innovare e a migliorare i propri prodotti, sempre nel rispetto della loro storia e dei propri valori, a dispetto dei cambiamenti e delle inevitabili difficoltà. Oggi è un giorno di festa. Lo è – conclude Tagliavanti – per queste quattro aziende, lo è per la Camera di Commercio, l’Istituzione di riferimento di tutta la comunità economica della Capitale. Ed è un giorno di festa per le quasi 450mila imprese iscritte nel Registro di Roma che guardano allo stesso traguardo raggiunto da quelle oggi premiate”.

Queste le quattro imprese che hanno ricevuto il “Premio Imprese Storiche”:

Alfredo alla Scrofa Srl

Dal 1914 punto di riferimento della ristorazione romana, meta dei divi di Hollywood e amato dal mondo artistico e letterario italiano. Il ristorante conserva, a partire dal 1927, circa 100 volumi con le dediche di famosi personaggi del mondo politico, letterario, artistico, musicale e sportivo, come Pirandello, Marconi, Petrolini, Fellini, Sordi, Magnani, D’Annunzio, Sorrentino, Fabrizi.

Biscotti P. Gentilini Srl

Quella di Gentilini è una storia imprenditoriale familiare che nasce nel 1890 in via Principe Amedeo a Roma, dove Pietro Gentilini apre la sua prima bottega con forno e diventa subito famoso per la produzione degli Osvego.

Da 134 anni porta i suoi prodotti sulle tavole degli italiani e li esporta nel mondo.

Cristiana Perali – Ditta individuale

Tre generazioni di una tradizione orafa che ha inizio nel 1907 con Carlo Perali, esperto orologiaio che insegnò il mestiere a molti giovani. Dal 1955 proseguì l’attività il figlio Paolo fino al 2001, anno in cui la figlia, Cristiana, prese le redini dell’attività di famiglia, occupandosi anche di creazioni orafe nella sede di via dei Banchi Vecchi 60.

L’Erma di Bretschneider Srl

L’Erma, acronimo di “Libreria Editrice Romana Monumenti e Arte” è in attività dal 1896 ed è riconosciuta a livello europeo per le pubblicazioni scientifiche di archeologia e storia antica, con 2.500 titoli in catalogo. L’Erma collabora con il ministero per i Beni e le Attività Culturali e con diversi musei, università e istituzioni internazionali, tra cui l’Unesco.

La Camera di Commercio di Roma ha, inoltre, consegnato ad Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy il “Premio Roma per il Made in Italy” a testimonianza del suo grande impegno nel valorizzare le eccellenze italiane nel mondo.

Con questo premio, alla sua prima edizione, la Camera di Roma intende riconoscere l’impegno delle istituzioni e dei comportamenti per valorizzare l’attività delle nostre imprese sui mercati esteri.