Cambio d’abito a Cinecittà si Mostra: gli oggetti di scena di “Boris 4”

Una selezione di abiti da Oscar quella con cui Cinecittà si Mostra, l’esposizione permanente che consente al grande pubblico di visitare gli studi di via Tuscolana, si appresta a celebrare le Feste di fine anno. A partire da domenica 11 Dicembre le sale della Palazzina presidenziale di Cinecittà ospiteranno 12 nuovi costumi originali creati dalle eccellenze sartoriali per il cinema. Un omaggio che Cinecittà si Mostra fa al grande cinema, ai kolossal e ai titoli più recenti, passando per le serie, grazie ad abiti firmati da maestri costumisti con i quali sarà possibile rivivere scene indimenticabili.

A cominciare da quelle interpretate da Michelle Pfeiffer, nel ruolo della Contessa Ellen Olenska, ne L’età dell’Innocenza di Martin Scorsese, di cui viene proposto l’abito da sera in seta rossa nato dalla creatività di Gabriella Pescucci, vincitrice di un Oscar proprio per questo film.

Nella maxi teca accanto, due abiti pendant uomo e donna, nei toni pastello in taffettà cangiante secondo la moda del Settecento francese, indossati da Al Weaver nel ruolo del conte Charles d’Artois e da Aurore Clément nel ruolo della Duchessa di Chartres in Marie Antoinette di Sofia Coppola.Es empi dello straordinario lavoro della costumista Milena Canonero che per il film immaginò “colori e tessuti che dessero un’idea di golosità, un piacere quasi a gustarli”. Un’ispirazione che le valse il terzo Oscar. Tutti e tre questi pezzi sono realizzati e concessi in prestito dalla Sartoria Tirelli – Collezione Tirelli Trappetti.

È stato indossato da Isabelle Huppert invece il vestito blu rifinito con perle e passamanerie dorate per il ruolo della Marchesa Costanza Sforza Colonna ne L’ombra di Caravaggio il film che Michele Placido ha girato a Cinecittà, e di cui Carlo Poggioli ha disegnato gli abiti.

Spazio alla grande commedia con un classico senza tempo come L’armata Brancaleone di Mario Monicelli di cui in due teche parallele vengono proposti i capi indossati da Vittorio Gassman, Brancaleone da Norcia, e Enrico Maria Salerno, Zenone. Gli abiti della Sartoria The One di una modernità straordinaria espressa in forme quasi architettoniche e in tessuti poveri in maglia dalle lavorazioni e dai dettagli raffinati, sono firmati da Piero Gherardi, infaticabile creativo che al talento per la confezione affiancò anche lavori come architetto, scenografo e regista. Una vera e propria leggenda del nostro cinema che conquistò 6 nomination e 2 Oscar.

In mostra anche un altro gigante della sartoria come Danilo Donati. Scenografo e scrittore oltre che costumista pluripremiato (anche 2 Oscar), ha realizzato l’abito maschile in velluto e ampio copricapo della Sartoria Farani utilizzato per I racconti diCanterbury di Pier Paolo Pasolini.

A Walter Matthau nei panni del Capitano Thomas Bartholomew Red del film Pirati di Roman Polanski (Sartoria Costumi d’Arte Peruzzi) il compito di accompagnare i visitatori lungo la parte della mostra più interattiva, Backstage, dedicata ai mestieri del cinema. Realizzato dal premio Oscar Anthony Powell, sembra ingaggiare un ideale duello con un pezzo della serie Vikings, costume su cui troneggia un mantello finemente decorato.

Gli ultimi passi tra gli abiti a Cinecittà si Mostra sono tre omaggi al fascino femminile di interpreti internazionali come Scarlett Johansson, Penelope Cruz e Jane Fonda. Per l’inossidabile Mrs. Fonda la mise indossata in Youth di Paolo Sorrentino dove interpreta l’attrice Brenda Morel. L’abito giallo con ricami, fasciante e vistoso abbinato al soprabito floreale è stato disegnato da Carlo Poggioli e concesso dalla Sartoria Il Costume. Da Jojo Rabbit di Taika Waititi proviene l’outfit di Scarlet Johansson, pensato dalla costumista Mayes C. Rubeo per il personaggio di Rosie mentre per Penelope Cruz, Clara ne L’immensità di Emanuele Crialese, il cappotto anni settanta con inserti in pelliccia è di Massimo Cantini Parrini, candidato all’ultima edizione degli Oscar. Entrambi dalla Sartoria Tirelli.

Oltre agli abiti di scena Cinecittà si Mostra presenta anche un rinnovato omaggio alla maestria dei nostri artigiani che si apre nella sala di ingresso con le teche dedicate a props, gioielli e accessori: una preziosa selezione di monili realizzati da Pikkio in filigrana, perle e pietre dure, indossati da Salma Hayek e da John C. Reilly sovrani di Selvascura ne Il racconto dei racconti di Matteo Garrone.

Nella seconda teca una scelta di accessori tratti dall’amatissima serie tv Boris, i cui nuovi episodi sono stati girati interamente a Cinecittà. In esposizione turbanti, copricapi e una spada utilizzati ne La vita di Gesù, ovvero la storia nella storia al centro di questa quarta stagione. Gli oggetti sono realizzati e prestati da E. Rancati partner di Cinecittà si Mostra ed eccellenza tra le attrezzerie sceniche cinematografiche e teatrali.

PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO PER IL PUBBLICO

A corollario del nuovo allestimento di abiti, il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra ha ideato un calendario speciale di appuntamenti per tutto il pubblico, dedicato ai costumi e ai mestieri del cinema che dall’11 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023 vedrà un’offerta educativa ampliata con percorsi di approfondimento e laboratori. Con l’occasione sarà possibile partecipare alla proiezione del cortometraggio di CG animation Dante realizzato da IED per Cinecittà si Mostra e premiato con menzione speciale da Alice nella Città. Il corto è una favola poetica e suggestiva su un bambino innamorato della scenografia e di Cinecittà, omaggio ai mestieri del cinema e al maestro scenografo Dante Ferretti. Il corto sarà proiettato nella Sala Fulgor dal 28 dicembre al 7 gennaio 2023.

Nel dettaglio:

VISITA GUIDATA ADULTI

Costumi da sogno

Una visita guidata speciale dedicata alla scoperta di preziosi abiti di scena originali provenienti da famosi film e serie come Cleopatra, Marie Antoinette, L’armata Brancaleone, sarà il punto di partenza per raccontare la storia del cinema italiano e internazionale e per far avvicinare il pubblico al lavoro dei costumisti e di importanti sartorie d’arte, come la Sartoria Tirelli, la Collezione Costumi d’Arte – Peruzzi, Il Costume.

Quando: 11 e 18 dicembre, 8 e 22 gennaio alle ore 11.15 e 15.15

LABORATORI DIDATTICI per bambini dai 5 ai 12 anni

Pirati, vichinghi, conti e dame

Vuoi conoscere da vicino personaggi storici e marinai avventurosi? Vuoi dare forma ai loro abiti di scena? Il laboratorio è dedicato a famosi costumi di film e serie tv: da Marie Antoinette a Vikings, da Pirati a L’età dell’innocenza, da L’armata Brancaleone a L’ombra di Caravaggio. A partire dalle suggestioni ricevute in mostra i partecipanti potranno cimentarsi in un laboratorio in cui vestire i panni del costumista e creare abiti di scena per personaggi a prova di ciak!

Quando: 11 dicembre e 8 gennaio alle ore 11.15 e 15.15

Prove di scenografia tra antico Egitto e antica Roma

A partire dai costumi del film Cleopatra e dagli oggetti di scena dell’attrezzeria di Cinecittà utilizzati per le ambientazioni filmiche dedicate all’antico Egitto e all’antica Roma, i partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di un bozzetto scenografico tascabile, scegliendo colori, decorazioni e arredi per un set a prova di peplum, attraverso cui sperimentare il lavoro dello scenografo.

Quando: 18 dicembre e 22 gennaio alle ore 11.15 e 15.15

Informazioni e prenotazioni

Dove: Palazzina Presidenziale e spazio laboratorio Cinebimbicittà

Durata: 75 minuti

La visita guidata ai costumi e l’ingresso dei bambini al laboratorio sono inclusi nel costo del biglietto d’ingresso di Cinecittà si Mostra e/o MIAC

La prenotazione è obbligatoria a [email protected] entro e non oltre le ore 11.00 del sabato L’accesso allo spazio laboratorio è consentito solo ai bambini, i genitori potranno partecipare alla visita guidata dedicata ai costumi.

Dopo la visita e il laboratorio i visitatori potranno unirsi alle visite guidate sui set delle ore 12.30 o 16.30. Speciale Natale I mestieri del cinema

Dante: i mestieri del cinema!

La proiezione del corto di animazione Dante, dedicato alla scenografia e ambientato negli studi di Cinecittà, diventa lo spunto per immergersi in un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà e scoprire l’affascinante lavoro che si nasconde dietro la realizzazione di un film. Nel laboratorio i partecipanti potranno mettersi alla prova e vestire i panni del regista, dello sceneggiatore, dello scenografo e del costumista per dare vita a storie inedite.

Quando: 28, 29, 30 dicembre 2022 – 5, 6,7 gennaio 2023 ore 11.00

Informazioni e prenotazioni

Dove: spazio laboratorio Cinebimbicittà

Orario: 11.00

Durata: 90 minuti

L’attività è dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni ed è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso di Cinecittà si Mostra e/o MIAC.

La prenotazione è obbligatoria a [email protected] entro e non oltre le ore 11.00 del sabato.

L’accesso allo spazio laboratorio è consentito solo ai bambini, i genitori dovranno attendere nell’area espositiva la fine dell’attività.