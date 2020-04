Calano ancora i contagiati a Roma e aumentano i guariti: situazione nella nostra Asl

La situazione sembra migliore di giorno in giorno a Roma e anche nel nostro territorio. l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato dichiara: “Oggi registriamo un dato di 122 casi di positività e un trend in frenata al 2,6% e in calo anche i decessi che sono 6 nelle ultime 24h. Aumentano invece i guariti: 29 unità nelle ultime 24 ore arrivando a 749 totali, e le persone che escono dalla sorveglianza domiciliare. La lotta all’epidemia non si ferma anche a Pasqua e Pasquetta e voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari per lo straordinario impegno. Il 14 aprile si concludono le misure restrittive per i Comuni di Fondi, Contigliano e Nerola. Per quanto riguarda il MOF – mercato ortofrutticolo di Fondi verranno mantenuti i controlli agli accessi. Proseguono i tamponi al carcere di Rebibbia dove ne sono stati eseguiti ulteriori 70 tutti negativi, positiva invece un’operatrice appartenente al cluster iniziale, assente dall’istituto penitenziario già da 14 giorni. Una donna incinta è stata trasferita dal Selam Palace al Policlinico Gemelli. Prosegue sorveglianza sanitaria della struttura e la situazione è sotto controllo. Proseguono i controlli a tappeto nelle case di riposo e nelle RSA su tutto il territorio”.

