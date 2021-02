Caffarella: rubati 3 lecci donati da un cittadino e piantati tre giorni fa

Erano stati appena piantati dai volontari dal Comitato per il Parco della Caffarella, erano 3 lecci che, grazie alle donazioni di un cittadino, facevano bella mostra di sè nel nostro polmone verde. Troppo bello per essere vero e infatti ieri notte qualcuno ha pensato bene di rubarli magari per piantarli nel proprio giardino. Munito di attrezzi e probabilmente arrivando dall’interno del Parco , ha rubato i tre grandi lecci appena piantati, donati da uno signore che aveva dimostrato amore e dedizione per la Caffarella. Dal Comitato fanno sapere che i 3 alberi, il cui impianto era stato autorizzato in precedenza dall’Ente Parco, verranno ripiantati. Incommentabile il gesto vergognoso.