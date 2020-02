Caffarella: quando la fotografia diventa arte

C’e’ una pagina facebook, ci sono dei fotografi, degli uomini e delle donne che amano la natura, la Caffarella e ci regalano delle emozioni: “Emozioni in Caffarella”, Tutti gli ingredienti per trasformare una istantanea in qualcosa di magico che scalda il cuore e rende uno scatto un quadro d’artista. Forse questo è riuscito a cogliere Paolo Feliciello, il desiderio di scoprire la Caffarella, la voglia di emozionare, il gusto di catturare, in un suggestivo bianco e nero. Una straordinaria raccolta di foto che inserisco sotto, autentici gioielli dell’arte fotografica.

(Foto: Paolo Feliciello – “Emozioni in Caffarella”)