Caffarella: piantati nuovi 17 lecci

Continuano le belle iniziative del Comitato per il parco della Caffarella. Oggi, insieme a bambini e adulti sono stati piantati 17 lecci che, crescendo, prenderanno il posto degli ailanti (piante infestanti non nostrane) E’ stata una bellissima giornata che renderà sempre più verde la nostra Caffarella. Ora è importante far crescere e a far vivere queste piante, per cui, quando possiamo, cerchiamo di prenderne cura tutti. Camminando tra gli alberi e le distese d’erba (ri)ossigeniamo corpo e spirito.